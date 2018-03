Defesa Civil promove capacitação gratuita sobre produtos perigosos

Compartilhar no Facebook

Nos dias 20, 21 e 22 de março a Gerência de Gestão de Produtos Perigosos, através da Coordenadoria Regional da Defesa Civil de Canoinhas promove gratuitamente a “Capacitação de Legislação, fiscalização preventiva e emergências no transporte de produtos perigosos”.

O evento será realizado em Rio Negro, na sede da Arteris Planalto Sul, na Avenida Afonso Petschow, nº 4040.

O objetivo é capacitar profissionais que atuam na fiscalização preventiva e em emergência com produtos perigosos. Estão convidados profissionais do COREDEC, COMPDEC, PPMM, BBMM, PRF, agentes de trânsito, vigilância sanitária e profissionais que atuam no transporte de produtos perigosos.

No dia 20 a aula será teórica, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Já nos dias 21 e 22 os profissionais farão aulas práticas de fiscalização preventiva, em local a ser confirmado no dia da aula teórica.

A capacitação confere certificado mediante participação integral.

Clique aqui e faça a sua inscrição

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (Legislação)

Legislações específicas para o transporte de produtos perigosos

Decreto 96044/88 – aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências – RTPP

Resolução 420/04 com atualizações da Res. 3665/11 e 3924/12 – Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT

Resolução 5232/16 Revoga a Resolução n°420/04 ANTT

Legislações Código de Trânsito Brasileiro – CTB

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

Conceitos e definições

Classificação e identificação dos Produtos Perigosos

Provisões especiais

Procedimentos de fiscalização no transporte de produtos perigosos

Consulta às legislações e penalidades

MÓDULO 2 – EMERGÊNCIAS EM ACIDENTES COM PRODUTOS PERIGOSOS

Conceitos e definições

Manual de procedimentos Pró – Química Abiquim

Identificação do produto perigosos em acidentes;

Simbologias utilizadas no produto perigoso;

Procedimento de isolamentos inicial e de segurança em emergência com produtos perigosos;

Aplicativos auxiliares quando em emergência com produtos perigosos.