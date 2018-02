Deficientes físicos querem acessibilidade em Rio Negro

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Na sess√£o da √ļltima ter√ßa-feira 20, da C√Ęmara de Rio Negro, as reclama√ß√Ķes de acessibilidade no munic√≠pio voltaram a pauta, ap√≥s o governo municipal, vereadores e comerciantes n√£o darem a devida aten√ß√£o ao problema.

A cidad√£ rionegrense, Daiane Cristina de Lima, que possui uma defici√™ncia f√≠sica no plexo braquial do membro superior direito, usou a tribuna da C√Ęmara para abordar e chamar a aten√ß√£o dos vereadores e do executivo, para o problema, nesta sess√£o, estava presente na mesa diretora o vice-prefeito James Val√©rio que representava o executivo na ocasi√£o.

Daine lembrou que j√° houve v√°rias cobran√ßas e pedidos para que o problema da acessibilidade fosse levada mais s√©rio no munic√≠pio, o que at√© hoje n√£o aconteceu, talvez at√©, devido aos governantes, vereadores e comerciantes locais n√£o sofrerem de nenhuma defici√™ncia f√≠sica, desta maneira, como ‚Äúsomos minoria, talvez o nosso caso n√£o chama tanto a aten√ß√£o da sociedade e do poder p√ļblico‚ÄĚ questiona Daiane.

Segundo ela, somente as pessoas que t√™m uma defici√™ncia, sabem a dificuldade de subir e descer e andar numa cal√ßada, entrar num estabelecimento comercial, ou at√© mesmo subir um pavimento num pr√©dio comercial e at√© mesmo num √≥rg√£o p√ļblico em Rio Negro, sem as condi√ß√Ķes de acessibilidade,

Diane relata que devido ao sua defici√™ncia, o membro superior esquerdo est√° comprometido, ‚Äú…por esse motivo comecei a fazer uso dos meus direitos, mais grande foi minha surpresa quando descobri que na pr√°tica a coisa √© bem diferente‚ÄĚ ‚Äď lembra.

Segundo ela, mesmo dotados de muita capacidade de adapta√ß√£o e supera√ß√£o em todas as circunst√Ęncias n√£o √© poss√≠vel superar certas limita√ß√Ķes, por isto existe uma lei federal que ampara os deficientes e mediante tudo isto a maioria da sociedade ainda n√£o se atentou para tudo isto, principalmente as autoridades. ‚ÄúN√≥s PCD‚Äôs geralmente tentamos ao m√°ximo fazer tudo de uma maneira normal, nos adaptamos a tudo, seja em casa seja no trabalho ou at√© mesmo em nosso momento de lazer. Mais somos limitados e para isso somos amparados pela lei 13.146/2015, mais infelizmente a popula√ß√£o ainda n√£o se atentou que se temos o direito a uma rampa de acesso, a uma vaga de emprego, a prioridade em uma fila, a uma vaga exclusiva de estacionamento n√£o √© simplesmente por um mero capricho mais sim por uma necessidade‚ÄĚ –¬† Pontuou Daiane.

Diante todos os problemas enfrentados, como a falta de acessibilidade em Rio Negro, nossos deficientes se deparam com cal√ßadas irregulares, falta de eleva√ß√£o em muitos passeios, onde alguns deles, terminam at√© em bueiros (bocas de lobo), at√© pontos de √īnibus em cima das cal√ßadas e de comerciantes que colocam suas mercadorias sobre elas, impedindo a passagem de cadeirantes. Por√©m o maior absurdo √© os motoristas que colocam seus ve√≠culos nas vagas dos deficientes. ‚ÄúO que voc√™ faria se de uma hora para outra precisasse utilizar uma cadeira de rodas? Se voc√™ precisasse utilizar uma cal√ßada com uma cadeira de rodas? E se voc√™ precisasse utilizar uma vaga destinada para PCD‚ÄôS? Isso √© poss√≠vel? Sim, na teoria √© poss√≠vel sim, mais na pratica a situa√ß√£o √© bem diferente. Em nosso munic√≠pio quantos com√©rcios tem acesso para PCD‚Äôs de membro inferior? E as nossas cal√ßadas comportam bem um cadeirante? As rampas das mesmas facilitam o seu acesso? E as vagas exclusivas reservadas para PCD‚Äôs S√£o respeitadas? E os atendentes tanto de √≥rg√£os p√ļblicos ou privados est√£o aptos a atender um PCD?‚ÄĚ ‚Äď Questiona Daiane.

Segundo ela, Infelizmente a resposta para estas indaga√ß√Ķes √© N√ÉO.

A maior parte do nosso comércio não tem acesso para cadeirantes. Muito foi falado, muito foi discutido e nada foi colocado em pratica. Um PCD também tem o direito de entrar em um estabelecimento fazer suas compras sem depender de alguém que faça isso por ele. Nossos atendentes a maior parte deles não estão apto a atender um PCD.

Segundo ela, ‚Äúnossas cal√ßadas est√£o sem manuten√ß√£o ou com suas rampas incompat√≠veis para nossos cadeirantes for√ßando-os a transitar em meio ao transito no meio das vias. Algumas rampas parecem mais a um degrau, outras √≠ngremes de mais, tem at√© acessos a cal√ßadas na dire√ß√£o de bueiros, outra com acesso apenas de um lado da via ou sem faixa de pedestre para auxiliar na travessia, isso com certeza dificultada o dia a dia de um deficiente‚ÄĚ.

Tamb√©m reclamam e pedem mais vagas de estacionamento; ‚ÄúInfelizmente n√£o possu√≠mos muitas vagas de estacionamento exclusivas dispon√≠veis em nosso munic√≠pio, e da existentes, algumas infelizmente desproporcionais exemplificamos a da pra√ßa Joao pessoa que √© estreita e fica praticamente em cima da rampa de acesso a cal√ßada. E as de mais vagas parece n√£o ser exclusivas pois toda a popula√ß√£o utiliza n√£o respeitam nem as vagas nem a rampa de acesso as cal√ßadas. E essas infra√ß√Ķes n√£o s√£o monitoradas nem os infratores punidos‚ÄĚ.

Finalizando ela pediu apoio aos vereadores e deixou algumas sugest√Ķes, como por exemplo, os comerciantes implantarem as rampas moveis ‚Äď ‚Äúelas funcionam muito bem e s√≥ para exemplificar a cidade da Lapa est√° implantando essa ideia‚ÄĚ.

Tamb√©m sugeriu um investimento em informa√ß√Ķes sobre PCD‚Äôs aos atendentes, isto faria uma grande diferen√ßa.

Manuten√ß√£o das cal√ßadas. ‚Äď ‚ÄúSe √© de responsabilidade da Prefeitura come√ßar a colocar em pratica ou se for de responsabilidade do morador fazer com que as mantenham em bom estado e tamb√©m pr√≥pria para um PCD visual‚ÄĚ

Finalizando Daine disse que ‚Äún√£o precisamos de um espa√ßo para lazer especifico √ļnico, n√£o queremos muita coisa apenas gostar√≠amos de ter acesso facilitado em nosso munic√≠pio e que nossos direitos fossem respeitados…‚ÄĚ

Ao final os vereadores se sensibilizaram com a causa e prometeram se engajar para solução do problema. Porém Daiane alertou, que se não tiver apoio do legislativo, na próxima eleição um representante dos deficientes físicos ocupará uma cadeira no legislativo.

O jornal Gazeta de Riomafra j√° realizou v√°rias reportagens sobre o tema, inclusive na edi√ß√£o da √ļltima quarta-feira 21.