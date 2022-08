Definidos os classificados de Rio Negro para a fase regional do Bom de Bola

A fase regional será realizada nos dias 26, 27 e 28 de agosto em Rio Negro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na última quinta-feira (04), foi encerrada em Rio Negro a fase municipal dos Jogos Escolares Bom de Bola. As partidas de futebol foram realizadas no Estádio Municipal Ervino Metzger envolvendo diretamente cerca de 240 estudantes do município.

No total foram realizados 16 jogos e anotados 32 gols em quatro dias de competição. Os campeões foram:

Masculino A: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral Masculino B: Colégio Estadual Alvino Schelbauer

Colégio Estadual Alvino Schelbauer Feminino A: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral Feminino B: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Estas quatro equipes, além do título de suas respectivas categorias, serão as representantes de Rio Negro na fase regional da competição, que contará com a participação dos 14 municípios que fazem parte da Área Metropolitana Sul. Neste ano a fase regional será realizada nos dias 26, 27 e 28 de agosto em Rio Negro.

Os Jogos Escolares Bom de Bola, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pelo Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NREs) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das Prefeituras Municipais, Federação Paranaense do Desporto Escolar e Entidades de Administração do Desporto do Estado.