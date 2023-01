Definidos os vencedores do concurso de decoração natalina de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro realizou mais uma edição do Concurso de Decoração Natalina – Categoria Residencial. Foram seis participantes que dificultaram muito o trabalho dos jurados, pois todos capricharam nas decorações que encantaram o público, que também ajudou na votação através de curtidas na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no Facebook.

Foi premiada uma residência em cada categoria. A revelação e a entrega dos prêmios ocorreu na última sexta-feira no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com a presença do prefeito em exercício, Alessandro von Linsingen, e da secretária municipal Jussara do Rocio Heide com membros da equipe da Secretaria de Cultura e Turismo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Primeira categoria – Beleza: foi avaliada e julgada a harmonia e estética do conjunto, a iluminação e o impacto visual noturno. Vencedor: Gilberto Becker da Silva.

Segunda categoria – Sustentabilidade e meio ambiente: foram avaliados e julgados os adereços natalinos e a decoração que mais atendesse a preservação, manutenção e conservação do meio ambiente. Vencedor: Zaqueu Pereira.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Terceira categoria – Voto popular: foi avaliada e eleita a residência que tive o maior número de curtidas em sua foto. Vencedor: Edival Jorge Train.

Quarta categoria – Inovação e criatividade: foi avaliada a criatividade utilizada na hora de criar a decoração natalina, utilizando-se de novos enfeites e adereços natalinos. Vencedor: Nilson Ercílio Barbosa.

A premiação é de R$ 2 mil, realizada por categoria. Todos os inscritos receberam um certificado de participação e mais um brinde surpresa. O ganhador da categoria “Beleza” recebeu um troféu itinerante e intitulado com a “A Casa do Natal de 2022”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A decoração de residências para o Natal é uma tradição popular e o incentivo a essa tradição é o principal intuito da Secretaria de Cultura e Turismo, para que nossa cultura seja preservada e evidenciada, estimulando especialmente que sejam transmitidas às futuras gerações, pois as casas decoradas são um atrativo do Natal visitado por diversas famílias.