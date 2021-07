Deputada Federal Gleisi Hoffmann (PT) destina emenda de R$ 100 mil para o hospital de Rio Negro

Nesta quinta-feira (01), a Deputada Federal Gleisi Hoffmann (PT) esteve na Prefeitura de Rio Negro acompanhada de militantes do partido.

Em conversa com o prefeito James Karson Valério, a deputada anunciou a emenda de R$ 100 mil ao Hospital Bom Jesus.

Fotos: Gabriel Souza

Gleisi Hoffmann passou a infância na cidade de Itaiópolis-SC. Em 2010, tornou-se a primeira mulher eleita para ocupar uma vaga no Senado pelo Paraná, com mais de 3 milhões de votos. Em junho de 2011, a presidenta Dilma Rousseff convidou-a a assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República, função que desempenhou até fevereiro de 2014, quando, então, retornou para sua vaga no Senado Federal.

Ao longo de 2016, Gleisi presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em fevereiro de 2017, foi eleita por unanimidade pela Bancada do PT para a função de líder dos senadores da legenda na Casa. Em junho de 2017, foi eleita Presidenta Nacional do Partido dos Trabalhadores. Em 2018, Gleisi obteve 212.513 votos totalizados (3,71% dos votos válidos) e foi eleita Deputada Federal no Paraná no 1º turno das eleições.

