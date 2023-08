Deputados do Grão-Ducado de Luxemburgo visitam Rio Negro

Rio Negro recebeu nesta terça e quarta-feira a visita institucional da deputada luso-luxemburguesa Isabel Wiseler-Lima do Partido Popular Social Cristão (CSV), e do Sr. Claude Wiseler, ex-ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura de Luxemburgo, atualmente membro do Parlamento Luxemburguês pelo CSV.

Eles foram recepcionados pelo prefeito James Karson Valério em seu gabinete. O encontro também reuniu secretários municipais, vereadores, representantes da Associação dos Cidadãos Luxemburgueses do Brasil (ACLUX) e descendentes que possuem a cidadania luxemburguesa.

Durante a visita os deputados também puderam conhecer a estrutura do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e outros atrativos de Rio Negro e Mafra.

A Prefeitura de Rio Negro está em constante contato com a Associação dos Cidadãos Luxemburgueses do Brasil (ACLUX) para proporcionar um relacionamento institucional entre os entes envolvidos. Com foco na internacionalização de Rio Negro, o município está em tratativas culturais, econômicas e sociais com Luxemburgo, que é um pequeno país com pouco mais de 600 mil habitantes, mas é muito conhecido por ser um dos países com maior renda per capita do mundo.

Rio Negro também está realizando um trabalho para gerar intercâmbios com Luxemburgo em vários setores. O objetivo é apresentar os potenciais do município para atrair novos investimentos e projetos, além de valorizar e preservar a história e a cultura que é tão rica no município. Rio Negro foi fortemente influenciado pela imigração luxemburguesa recebendo quatro famílias diferentes: Bley, Grein, Krauss e Stresser.

No dia 08 de outubro deste ano serão realizadas em Luxemburgo as eleições legislativas para escolher os parlamentares que representarão os luxemburgueses na Câmara dos Deputados pelos próximos cinco anos. Segundo a legislação eleitoral do país europeu, cidadãos que não vivem em Luxemburgo podem votar via correspondência. Dados do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas de Luxemburgo apontam que em 2020, cerca de 11 mil cidadãos viviam no Brasil. O município de Rio Negro possui muitos descendentes que já conseguiram a cidadania luxemburguesa.