Desafio do Inglês: saiba qual é o nível do seu conhecimento com o Sesc Rio Negro

Até 10 de setembro o Sesc Rio Negro promoverá o “Desafio do Inglês”. A proposta consiste em ofertar testes gratuitos, para que adolescentes a partir de 11 anos e adultos possam descobrir qual o seu nível de domínio da língua inglesa, de acordo com o padrão internacional do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR).

Se interessou pelo Desafio ou conhece alguém que gostaria de participar? Compartilhe! O “Desafio do Inglês” é gratuito e poderá ser acessado até o dia 10 de setembro pelo link https://www.sescpr.com.br/curso/ingles/

Por que aprender Inglês é importante?

Você já percebeu que o conhecimento deste idioma abre muitas portas e gera melhores oportunidades, dominá-lo pode ser sinônimo de bom desenvolvimento no trabalho e prestígio na vida pessoal. O Inglês está muito presente em nosso dia a dia: no cinema, na música, na linguagem dos negócios, na informática. É hoje a língua do mundo globalizado, da internet e das redes sociais. Falar e escrever em inglês tornou-se um pré-requisito para muitas oportunidades de empregos e de estudo.

O Sesc Rio Negro retornará neste mês com turmas na modalidade online, ao vivo. O curso terá duração de 60h e os encontros serão 2x na semana pela plataforma Microsoft Teams. O investimento pode ser parcelado e dá direito ao material didático elaborado pela metodologia Cambridge.