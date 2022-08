Desfile Cívico de Sete de Setembro será em Rio Negro neste ano

Os critérios para a participação no Desfile Cívico de Sete de Setembro, em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, foram definidos em reunião realizada na manhã desta segunda feira (8) na Prefeitura de Rio Negro.

Neste ano o desfile será realizado na Rua Dr. Vicente Machado. A organização está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro.

Estiveram presentes nesta primeira reunião os gestores das escolas municipais, estaduais e particulares, além de representantes da Secretaria de Educação e de diversas entidades das duas cidades.

Na reunião foi feita a leitura do regulamento e foram colhidas as sugestões dos participantes. De acordo com a Secretária de Educação de Rio Negro, Vera Maria Pfeffer Schelbauer, o evento está sendo organizado para manter a essência que o desfile sempre teve. “Estamos fazendo o planejamento para termos um desfile bem organizado e elaborado para resgatarmos todo aquele sentimento de civismo e de patriotismo que sempre tivemos ao longo dos anos”, destacou.

Em reunião prévia com o Comandante do 5º Regimento de Carros de Combate, Coronel Jonas Nunes de Almeida Junior, e com o Comandante da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, Major Luvanor Fernandes Leonço de Oliveira, juntamente com as polícias militares e Corpo de Bombeiros de Rio Negro e Mafra, ficou definido que os militares serão os últimos a desfilar para melhor abrilhantar o evento.

O regulamento do desfile pode ser solicitado pelo telefone e WhatsApp: 3645-1611. As entidades que desejam desfilar devem fazer a inscrição até o dia 24 de agosto através do e-mail: rionegro.educacao.pedagogico@gmail.com.br