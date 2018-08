Compartilhar no Facebook

Participe da Caminhada na Natureza em Rio Negro – Circuito dos Sítios. No dia 23 de setembro a caminhada será na localidade de Retiro Bonito, no interior da cidade. Serão 12 km de caminhada. A concentração será a partir das 07h30 na Associação de Moradores do Retiro Bonito. A largada será à s 08h30. Veja mais informações na imagem: