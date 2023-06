Dia das Comunicações Sociais é celebrado nesta quarta-feira

Compartilhar no Facebook

O Dia das Comunicações Sociais é celebrado em 31 de maio. A data foi instituída em 1967 pelo Papa Paulo VI para incentivar o mundo a refletir sobre as oportunidades e os desafios de se conviver com os novos meios de comunicação social.

Diariamente os profissionais da comunicação social são desafiados a comunicar e informar para diversos públicos, usando diferentes meios e pensando na melhor estratégia pra discutir fatos importantes da nossa realidade, retomar questões essenciais do passado e, principalmente, estimular debates sobre o futuro.

A comunicação nunca para! Por isso a Prefeitura de Rio Negro deixa você sempre bem informado (a) sobre as ações que fazem a diferença para o município. A população rio-negrense pode acompanhar as informações no portal www.rionegro.pr.gov.br, pelas redes sociais da Prefeitura, pela imprensa e pessoalmente sempre que desejar.

A população também faz parte comunicação social. Todos nós temos a responsabilidade ao compartilhar, criar conteúdo e utilizar os mais variados meios para se comunicar. Somos parte fundamental para a construção de uma sociedade mais consciente.

A Prefeitura de Rio Negro parabeniza todos os profissionais da área de comunicação social do município e da região, bem como os servidores que trabalham na administração municipal.