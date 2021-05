Dia do Desafio é praticado em Rio Negro

Data incentiva prática do exercício físico

Destacando a importância da atividade física, no dia 26 de maio é realizado o Dia do Desafio, que com o tema “Atividade física: bom pra mim, bom pra todos” busca relembrar a importância de praticar exercícios físicos no dia a dia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O projeto propõe que cada pessoa realize qualquer tipo de exercício por 15 minutos, tornando a ação um hábito diário. O principal objetivo é motivar a população para a prática de atividades físicas para melhorar a saúde física e também a mental.

Em Rio Negro, assim como em outros municípios, o dia do desafio está sendo realizado com todos os cuidados necessários visando a proteção de todos, podendo ser realizado em grupo mantendo o distanciamento e uso de máscara ou individualmente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -