Dia Internacional da Animação será celebrado em Rio Negro

O Dia Internacional da Animação (DIA) é uma mostra de curtas-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais com entrada franca que acontece no dia 28 de outubro, simultaneamente, em várias cidades do Brasil.

Neste ano Rio Negro receberá a exibição da Mostra no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral. O município está entre as cinco cidades paranaenses que sediarão o evento.

MOSTRA INFANTIL

Uma hora de curtas-metragens de animação brasileiros dedicados ao público infantil. A mostra é produzida através da seleção de filmes realizada pelo júri especializado de diretores escolhidos Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA).

Início às 15h com entrada franca. Classificação Livre.

MOSTRA OFICIAL

Evento composto por uma hora de curtas-metragens estrangeira de países integrantes da Associação Internacional do Filme de Animação (ASIFA) e uma hora de curtas metragens brasileiras selecionadas por um júri especializado de diretores escolhidos pela ABCA.

Início às 19h30 com entrada franca. Classificação Indicativa de 14 anos.