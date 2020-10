Doações para campanha de prefeito em Rio Negro somam R$ 77 mil

Forma divulgadas as primeiras parciais das doações efetuadas para as campanhas eleitorais de prefeito em Rio Negro. No total já foram doados R$ 77.100,00.

Os candidatos que aparecem com doações recebidas são James Valério e Alessandro von Linsingen; e Alceu e Neusa Swarowski. Não há registro de doações para os demais candidatos: Gari Vinício Kiatkoski e Carlos Schlichting; Bruno Alves e Ivaldino Pereira.

Segundo o levantamento, os candidatos Alceu e Neusa Swarowski acumulam R$ 53.800,00 em doações, sendo a maioria – R$ 43.800,00 – doada pela própria família, R$ 11.800,00 da filha Fernanda, R$ 7.400,00 do filho Ricardo, R$ 12.300,00 do próprio Alceu Ricardo Swarowski e R$ 12.300,00 da Neusa Heuko Swarowski. E mais R$ 10.000,00 pelo Hélio Schelbauer.

Já as doações dos candidatos James Valério e Alessandro von Linsingen somam R$ 23.300,00, R$ 12.300,00 do candidato James Karson Valério, R$ 10.000,00 do Alessandro Cristiano von Linsingen e R$ 1.000,00 do Milton Jose Paizani.