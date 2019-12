Documento do Detran poderão ser retirados às terças-feiras no prédio na Câmara de Vereadores de Rio Negro

A decisão foi tomada após uma conversa com a própria casa de leis que cedeu uma sala - no piso térreo - para que a empresa realize a entrega da documentação

No dia 20 de novembro o Detran/PR encerrou o contrato com os Correios e contratou a empresa Combo Logística para ser a responsável pela entrega de documentos como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV) e a Carteira de Habilitação Nacional (CNH), desde então a população rionegrense vem reclamando do atraso na entrega dos documentos.

O assunto também foi pauta na Câmara, onde os vereadores aprovaram um requerimento pedindo informações ao Departamento de Trânsito do Estado do Paraná. No documento os parlamentares pedem que sejam explicados os motivos do atraso na entrega dos documentos.

Nesta segunda-feira (16) a empresa Combo Logística informou que devido à dificuldade em encontrar os proprietários dos veículos, principalmente aqueles que moram no interior do município, a entrega dos CRLVs e CNHs será feita na parte térrea do prédio da Câmara de Vereadores.

A decisão foi tomada após uma conversa com a própria casa de leis que cedeu uma sala – no piso térreo – para que a empresa realize a entrega da documentação. A entrega será feita sempre nas terças-feiras das 9h às 18h.

A Câmara de Rio Negro fica no centro, rua Dr. Vicente Machado, 148 – no prédio do antigo Fórum.