Domingo terá evento no parque ecoturístico de Rio Negro com várias atrações

Neste domingo, dia 18, o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa receberá o evento Ocupando Espaços – Cultura Urbana em Rio Negro, a partir das 15h, com uma ampla programação gratuita.

Será uma tarde de muita música, gastronomia com praça de alimentação, artesanato, atividades recreativas e o lançamento do primeiro mural de grafite na recepção do parque. Equipes das secretarias de cultura, obras e meio ambiente estão preparando o local para receber o público.

Neste domingo haverá uma pequena alteração na entrada principal do parque para os veículos. Equipes da Prefeitura estarão no local auxiliando os motoristas, assim como a Patrulha Patrimonial que ajudará na segurança e controle do trânsito.

Traga sua família e participe! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Além da programação do evento, o parque terá as atrações de sempre disponíveis aos visitantes até às 17h, como as trilhas, campo e os espaços culturais (capela, museu, presépio e oratórias).