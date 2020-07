Duas crianças testam positivo para Covid-19 em Rio Negro

Mais cinco casos positivos de coronavírus foram confirmados em Rio Negro nesta sexta-feira, entre eles estão duas crianças, com 8 e 11 anos de idade.

Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecçÔes respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavĂ­rus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vĂ­rus foi descrito como coronavĂ­rus, em decorrĂȘncia do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.