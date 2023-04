Educação de Rio Negro garante caminhas empilháveis para todos os CMEIs

Todos os Centros Municipais de Educação Infantil do município de Rio Negro estão recebendo caminhas empilháveis para utilização das referidas unidades escolares.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em um investimento de R$ 120.000,00, o município adquiriu novas 1.000 caminhas de material 100% lavável, anti fungo, atóxico, fácil empilhamento que garante ventilação e possibilita a organização do espaço e altura segura contra quedas e que ao mesmo tempo, mantém as crianças afastadas do chão. As camas também tem leito macio e tamanho padrão, com capacidade de até 80 kg.

Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito professor James Karson Valério, secretário de planejamento e vice-prefeito Alessandro von Linsingen e equipe da Secretaria de Educação visitaram o CMEI Claci de Lima, que recebeu e já está utilizando 100 caminhas.

O CMEI Agostinho Paizani recebeu 202 e o CMEI Alceu no Lajeado dos Vieiras recebeu outras 95 caminhas, que também já estão sendo usadas no soninho das crianças. Nos próximos dias, chegam outras 600 camas que serão distribuídas nos CMEIS Lenir Rodrigues, Silvestre Maess e Tia Fani.