Educação de Rio Negro gera alegria e diversão na Colônia de Férias

Para refrescar a tarde de calor desta segunda-feira (23), a criançada que participa da Colônia de Férias no CMEI Agostinho Paizani Filho, em Rio Negro, aproveitou um animado banho de piscina com direito a muita alegria e diversão.

A COLÔNIA

A Colônia de Férias é desenvolvida pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação. Os atendimentos estão ocorrendo nos CMEIs Agostinho Paizani Filho, localizado no bairro Alto, e no CMEI Alceu Antonio Swarowski, localizado no distrito de Lageado dos Vieiras. O atendimento – sem custo – é integral para alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, para as famílias que indicaram interesse.

As atividades desenvolvidas têm cunho lúdico, pedagógico, interativo, e contam também com brincadeiras, além de rotinas como alimentação, soninho e higiene.