Educação de Rio Negro inicia a Semana Pedagógica

Nesta semana os professores da rede municipal de ensino de Rio Negro participarão da Semana Pedagógica. O evento será realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro no auditório Walmor Haas Furtado da Prefeitura.

O objetivo é capacitar os professores e realizar o planejamento das aulas e ajustes finais para o início do ano letivo. O momento é de acolhimento aos professores, organização de encontros formativos e, principalmente, de planejamento coletivo para este ano de 2023.

Com o tema “Um olhar especial, igualdade, equidade e oportunidades”, a Semana Pedagógica terá no primeiro dia a palestra com o tema “Educação especial e inclusiva do município” e uma palestra musical com Daniel Petreça. No segundo dia de evento a palestra terá como tema “A importância da organização pedagógica para elaboração de estratégias e intervenções metodológicas para o desenvolvimento de habilidades nos estudantes da educação especial”, ministrada por Renata Quani.

No dia 03 de fevereiro o planejamento acontece nas unidades escolares e no dia 06 de fevereiro inicia-se o ano letivo.