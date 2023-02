Educação de Rio Negro promove a posse dos diretores das unidades escolares

Na noite desta terça-feira (31), foi realizada no auditório Walmor Haas Furtado da Prefeitura de Rio Negro a posse dos 20 diretores das unidades escolares municipais. A cerimônia ocorreu em virtude da realização do Processo de Escolha Democrática de Gestor Escolar, regido pelo Decreto nº 114/2022 e Edital nº 194/2022.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A solenidade contou com a participação do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, do vice-prefeito Alessandro von Linsingen, do presidente da Câmara de Vereadores, Elcio Colaço e demais autoridades, bem como da equipe da Secretaria Municipal de Educação, amigos e familiares dos diretores.

O processo para a escolha de novos diretores surgiu com base na Legislação Federal nº 14.113/2020, que adota critérios para a educação, dentre elas a gestão democrática. No município de Rio Negro, a gestão democrática iniciou com o Decreto nº 114/2022, que estabeleceu diretrizes para o processo de escolha de gestores escolares.

Com base na legislação, o município lançou o Edital nº 194/2022 que criou o processo de seleção de gestores escolares, composto pelas seguintes etapas: curso de formação de gestores, aberto a todos os professores da rede municipal de ensino, inscrição, elaboração do plano de gestão, assembleia para apresentação dos planos de gestão, consulta pública nas comunidades escolares, homologação final e posse dos eleitos e nomeados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na cerimônia foram empossados os seguintes diretores: