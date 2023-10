Eleição do Conselho Tutelar de Rio Negro será neste domingo

No próximo domingo serão realizadas as eleições para os Conselhos Tutelares em todo o Brasil. A votação começa às 8h e termina às 17h e será feita por meio do voto popular através da urna eletrônica.

O local de votação pode ser diferente do que o eleitor normalmente vota. Para saber o local de votação em Rio Negro basta acessar o link: https://bit.ly/3O8LbKP

O voto é sigiloso e facultativo. Cidadãos maiores de 16 anos sem nenhuma irregularidade no Título de Eleitor podem votar na eleição. Em Rio Negro são 27 candidatos.

Para votar é muito fácil: basta comparecer neste domingo nos locais de votação portando o Título de Eleitor e um documento com foto. Vale lembrar que os candidatos, bem como todas as regras e informações do processo, também estão disponíveis no link.

Gerson Haide, que é o Presidente da Comissão Especial Eleitoral, vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), fez um pronunciamento para a população rio-negrense.

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal e representa a sociedade na proteção e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A escolha dos conselheiros acontece a cada quatro anos.

O processo de eleição está sendo conduzido pela Comissão Eleitoral nomeada pela Resolução nº 005/2023 do CMDCA. A apuração dos votos ocorrerá na Escola Municipal Ricardo Nentwig após as 17h.