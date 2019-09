Eleição para o Conseg de Rio Negro será no dia 30 de setembro

Encerrou na quinta-feira dia 12, a inscrição das chapas para concorrer à eleição do Conselho Comunitário de Segurança – Conseg de Rio Negro que será realizada no dia 30 de setembro no Clube Rionegrense.

O tempo de mandato da nova diretoria será de dois anos (2019-2021).

Para atuar no Conseg é necessário morar ou trabalhar em Rio Negro, ser voluntário, ter idade mínima de 18 anos e não possuir antecedentes criminais.

A eleição será comandada de forma conjunta por membros da Polícia Militar, Polícia Civil e da atual diretoria do Conseg.

CONSEG

A ideia do Conselho Comunitário de Segurança surgiu para criar um espaço onde todos poderiam se reunir e pensar estratégias de enfrentamento dos problemas de segurança, tranquilidade e insalubridade da comunidade.

O Conselho Comunitário de Segurança é uma entidade de apoio às polícias estadual. Em outras palavras, são grupos de pessoas de uma mesma comunidade que se reúnem mensalmente para discutir, planejar, analisar, e acompanhar as soluções de seus problemas, o qual se reflete na segurança pública.

Além de membros da comunidade, participam do Conselho o comandante da Polícia Militar e o delegado de Polícia Civil participam como representantes da Secretaria da Segurança Pública.

OBJETIVOS DO CONSEG

– Integrar a comunidade com as autoridades policiais, com as ações que resultem na melhoria da qualidade de vida da população;

– A comunidade propor às autoridades as definições de prioridade na Segurança Pública na sua região;

– Articular a comunidade visando a prevenção e a solução de problemas ambientais e Sociais;

– Fazer com que a comunidade interaja com as unidades policiais tendo em vista a resolução de seus problemas.