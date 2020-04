Eleições Municipais de 2020 estão confirmadas; confira o prazo para regularizar pendências

As Eleições Municipais de 2020 estão confirmadas. Com isso, já na próxima semana, 6 de maio, encerra o prazo para fazer o título eleitoral, mudar o local de votação ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. Como o atendimento presencial nos Cartórios Eleitorais está suspenso, o eleitor deve realizar todo o procedimento pela internet.

