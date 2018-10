Eleita a nova diretoria da ACIRN

Na noite da última terça-feira, 23, no auditório do Sesi de Rio Negro aconteceu a assembleia geral da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) convocada para eleição da nova diretoria da entidade, análise e aprovação do balanço geral relativo ao exercício setembro de 2016 a setembro de 2018, alteração do estatuto, entre outros assuntos.

A chapa única – ‘Desenvolvimento com Associativismo’ – liderada pelo empresário Geovane de Lima, representante da empresa Escola Canal C, foi eleita por aclamação e comandará a entidade na gestão 2019/2020. Os demais membros são: William Adolfo Mazur – Lettra Comunicação, vice-presidente; Aécio Hellinger – Loja Desigual, vice-presidente do comércio; Jorge Luiz Bedin – Souza Cruz, vice-presidente da indústria; Adriano Mendes Correa – Correa Equipamentos, vice-presidente de serviços; Cleverson Borba – Casa Agropecuária Caminho do Campo, vice-presidente de agronegócios; Luis F. A. de Oliveira – Sociedade Hospital Bom Jesus, vice-presidente de finanças e patrimônio; Camila C. B. Wibbelt da Rocha – Prosit Ratskeller, vice-presidente de turismo; Gicele Apª Wormsbecher – Uninter Polo Rio Negro, vice-presidente da mulher executiva; Andressa Alves – SICOOB Credinorte, primeira secretária; Eliane Alves Ferreira – Moda Flex, segunda secretária; Caroline B. Buzelle – advogada, diretora jurídica; Aneziza Henning Moro – Colégio São Jose, diretora cultural/social; Pablo Schimieguel – Nossah Auto Peças, diretor do SPC; Fernando Rafael Fuckner – Coffee Me Café e Presentes, diretor do CONJOVE. Conselho Fiscal: Edson José Guenther – Concretize Engenharia, Edson José Alves Julio Filho – Construrio Materiais de Construção; e Edunei Nunes de Abreu – Escritório Contabilidade. Conselheiros fiscais suplentes: Edinir Fuchs – Fuchs Mármores e Granitos; e Antonio Diniz Rauen – Mercado Lar.

O novo comando da ACIRN assume a entidade a partir de janeiro de 2019.

Geovane que é o atual presidente da entidade – ele assumiu o comando da Associação Comercial e Industrial em abril deste ano após a advogada Adriana Dornelles Paz Kamien renunciar a presidência para concorrer como candidata à deputada federal – falou que o trabalho desenvolvido pela ACIRN tem a finalidade de melhorar a vida dos empresários associados, seus colaboradores e da empresa, pedindo o empenho e ajuda dos novos diretores eleitos no desenvolvimento das ações da associação. Fez um breve resumo das promoções desenvolvidas pela ACIRN nos últimos dois anos, falou sobre as novas promoções a serem executadas durante o próximo mandato, entre elas o objetivo de conseguirem um terreno para a construção de uma sede própria, e anunciou a próxima ação da ACI de Rio Negro, a ‘Promoção O Natal é aqui’ que irá sortear uma moto 0 km, uma TV de Led e um notebook.

Encerrando o evento, foi servido um coquetel para a confraternização entre os associados e demais convidados presentes.