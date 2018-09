Eleitas a rainha e princesas da Festa dos Agricultores de Rio Negro

Camila Piaz Reichardt, do Sítio dos Valérios, é a Rainha da Festa dos Agricultores. Celline Veiga Portela, da Fazendinha, e Heloise Schelbauer, do Retiro Bonito, foram eleitas 1ª e 2ª princesas

Aconteceu neste sábado (1) a Festa em Homenagem aos Agricultores. O evento foi na Sociedade Recreativa União Fuchs e contou com animação do grupo Novidade Velha.

A festa começou às 19h com a homenagem aos 30 produtores rurais com maior arrecadação em 2017. Após foi realizado o concurso Miss Comunidades Rurais, que elegeu a Rainha, 1ª e 2ª princesas do evento.

Camila Piaz Reichardt, do Sítio dos Valérios I, foi coroada a Rainha da festa e as jovens Celline Veiga Portela, da Fazendinha I, e Heloise Schelbauer, do Retiro Bonito, foram eleitas 1ª e 2ª princesas, respectivamente.

O evento contou ainda com apresentações culturais. Antes do baile foi servido um jantar, promovido pelo Grupo Folclórico Trier e a Associação Alemã Bucovina de Cultura. A entrada foi gratuita.