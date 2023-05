Em Mafra, todos juntos no combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes

A Secretaria de Assistência Social e Habitação, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) realizou, durante essa semana, atividades alusivas ao maio laranja “Mês da prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Saber dizer não

Nos dias 15 e 16 de maio foram realizadas palestras em escolas municipais com a temática de concientização com as crianças e adolescentes, para alunos do 6º ao 9º ano, em forma de show com mágica, mostrando de maneira criativa a importância de dizer não e pedir ajuda de um adulto de confiança – familiar, professor, Conselho Tutelar ou profissionais do CREAS.

O assunto foi abordado de forma lúdica, com a junção de mágicas e ensinamentos contados pelo palestrante e mágico Rosimar Angst. No total, 767 pessoas participaram das atividades, sendo eles alunos, diretores, professores e convidados.

Pedágio educativo

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Já no dia 18 de maio, foram às ruas servidores públicos da Secretaria de Assistência Social e Habitação para realizar um pedágio para a divulgação do dia 18, instituído como “Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”. Na ocasião, entregaram panfletos com informações realtivas ao tema para todos – motoristas e pedestres.

Faça sua parte. Denuncie!

É papel de toda a sociedade proteger crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência, incluindo a violência sexual. Em caso de qualquer suspeita de uma situação de violência sexual de crianças e adolescentes, denuncie anonimamente pelo Disque 100, Ligue 180 ou pelo aplicativo SABE.