Compartilhar no Facebook

O munic√≠pio de Rio Negro, em parceria com cooperativas, associa√ß√Ķes e empresas do agroneg√≥cio, promoveu nos dias 30 de agosto, 1¬į e 3 de setembro a coleta de embalagens de agroqu√≠micos para produtores nas comunidades rurais do munic√≠pio.

Essa a√ß√£o de log√≠stica reversa protege o meio ambiente e o homem do campo, sendo de suma import√Ęncia para o desenvolvimento sustent√°vel.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -