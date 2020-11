Emerson Maas é o novo prefeito eleito de Mafra; James eleito em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O candidato Emerson Maas (PODEMOS) com o apoio de algumas lideranças políticas, onde os eleitores mafrense acreditando em suas propostas para administrar o município o elegeram com 23,04% do total dos votos apurados.

Emerson Maas pela primeira vez disputando uma eleição municipal colocou seu nome a disposição do partido PODEMOS.

Com uma campanha transparente, buscando seu voto corpo a corpo e mostrando seu projeto de governo, surpreendeu nas urnas com o povo mafrense, acreditando que seria o melhor nome, dentre os demais candidatos. Nas últimas semanas recebeu importante apoio do grupo do atual prefeito, o que consolidou a sua vitória.

Emerson foi eleito para o cargo ao receber 23,04% dos votos válidos, um total de 6.638 votos, no pleito deste domingo (15).

Celso José Strobel (MDB) que ficou em segundo, com 21,22%, seguido por Edenilson Schelbauer (PL), 19,47%, Vicente de Paulo Bezerra Saliba (PSL), 17,76%, e Adriana Dornelles Paz Kamien (PSDB), 13,78%. Do total de votantes, 1.860 eleitores (5,69%) votaram em branco, enquanto outros 2.021 (6,18%) anularam o voto. O número de eleitores que não votou foi de 7.558, equivalente a 18,78% do eleitorado. A soma de brancos, nulos e abstenções é de 11.439, ou 28,42% dos aptos a votar.

A Câmara de Vereadores de Mafra também teve seus representantes escolhidos para os próximos quatro anos na eleição deste domingo.

O legislativo mafrense também teve grande renovação, onde 13 novos vereadores vão estrear no legislativo e apenas dois foram reeleitos: Bello e Vande da Farmácia Os partidos que mais elegeram candidatos foram o PODEMOS, com 3 vereadores, e o PL, com 2 representantes (confira a lista completa abaixo).

Em Rio Negro o candidato James Valério da situação foi eleito o novo prefeito de Rio Negro com 8.455 votos (51,78%)

Resultado das eleições em Riomafra

Mafra – votação prefeito:

1º – EMERSON MAAS (PODE-19): 6.638 votos (23,04%) – eleito

2º – CELSO STROBEL (MDB–15): 6.114 votos (21,22%)

3º – EDENILSON SCHELBAUER (PL–22): 5.610 votos (19,47%)

4º – VICENTE SALIBA (PSL–17): 5.119 votos (17,76%)

5º – ADRIANA DORNELLES (PSDB–45): 3.970 votos (13,78%)

6º – JEFERSON LOPES: (PRTB–28): 954 votos (3,31%)

7º – BARRETO (PSC–20): 411 votos (1,43%)

Total: 32.697 votos

Votos válidos: 28.816 – 88,13%

Votos brancos: 1.860 – 5,69%

Votos nulos: 2.021 – 6,18%

Absten̵̤es: 7.558 Р18,78%

Rio Negro – votação prefeito:

1º – Professor James (PSD): 8.455 Votos – 51,78% – eleito

2º – Alceu Swarowski (CIDADANIA):4.328 Votos – 26,51%

3º – GARI DA RADIO (PODE): 1.837 Votos – 11,25%

4º – BRUNO CESAR FRANCISCO ALVES (REPUBLICAN):1.708 Votos -10,46%

Total: 18.046 votos – 100%

Válidos: 14.620 votos – 81,02%

Votos Brancos: 803 votos – 4,45%

Votos Nulos: 915 Votos – 5,07%

Abstenções: 5.111 votos -22,07%

Mafra – Vereadores eleitos

1º – JONAS HEIDE (PL) – 693 votos

2º – VANDE DA FARMÁCIA (PSL) – 625 votos

3º – WAGNER GROSSL (PL) – 546 votos

4º – JONAS DENTISTA (PSDB) – 527 votos

5º – RAFINHA CAVALHEIRO (DEM) – 522 votos

6º – BELLO (SOLIDARIEDADE) – 482 votos

7º – DIRCE (PODE) – 449 votos

8º – VALDECIR MUNHOZ (MDB) – 428 votos

9º – DAVI DA LANCHONETE (PODE) – 380 votos

10º – EVERTON DO MARCAÇÃO (PODE) – 375 votos

11º – SERGINHO ADVOGADO (PATRIOTA) – 365 votos

12º – MARIO SKONIESKI – (PDT) – 310 votos

13º – JOÃO MARIA FERREIRA (PP) – 230 votos

Total: 32.697 votos – 100%

Válidos: 28.555 votos – 87,33%

Votos Brancos: 2.148 votos – 6,57%

Votos Nulos: 1.753 votos – 5,36%

Absten̵̤es: 7.558 votos Р18,78%

Rio Negro – Vereadores eleitos

1º – João Pedro DECO (PSD) – 513 Votos

2º – MARCELO WOTROBA (CIDADANIA) – 479 Votos

3º – PAULINHO ELÉTRICA FRONTEIRA (PDT) – 447 Votos

4º – JOÃO PELUDO (PROS) – 396 Votos

5º – BOSQUETTO (PSDB) – 388 Votos

6º – ODAIR CHIQUINHO (PSB) – 352 Votos

7º- ELCIO COLAÇO (PSD) – 305 Votos

8º – RICARDO FURQUIM (PP) – 278 Votos

9º – MARIA CELIA CONTE (CIDADANIA) – 264 Votos

Total: 18.046 votos – 100%

Válidos: 16.496 votos – 91,41%

Votos brancos – 866 votos – 4,8%

Votos nulos:Â 637 votos – 3,53%

Absten̵̤es: 5.111 votos Р22,07%

Mais de 12,6 mil (20,43%) eleitores riomafrenses disseram NÃO as urnas nestas eleições

Em meio a pandemia, a falta de credibilidade dos políticos e na própria democracia e o modelo do atual sistema eleitoral, está afastando cada vez mais os eleitores riomafrense das urnas. Nestas eleições 12.669 eleitores riomafrenses sequer foram votar, representando uma abstenção de 20.43%, número este considerado alto e cada vez maior, segundo o TSE foi a maior dos últimos 20 anos. Foram registrados 23,15% de abstenções, frente a 17,5% na disputa passada, em 2016.

Em SC abstenção foi de 22,47% no 1º turno, anuncia TSE; percentual foi 13,02% em 2016. No pleito deste ano, 1.169.687 milhão não apareceram para votar nas 295 cidades do estado.

No Paraná, abstenção foi de (23,23%), 1.894.243 milhão de paranaenses não compareceram às urnas para votar nas 399 cidade do estado.

Em Mafra

Em Mafra, dos 32.697 eleitores aptos a votar, 25.139 (mil) compareceram às urnas. 7.558 (mil) eleitores não votaram nestas eleições, cerca 18,75% dos mafrenses disseram NÃO as urnas.

Para prefeito, 28.816 (88,13%) mafrenses foram as urnas para votar, porém (5,69%) 1.860 eleitores votaram em branco e 1.860 mafrenses (6,18%) anularam os seus votos.

Já no cargo de vereador, houveram 28.555 votos válidos (87,33%) e 2.148 eleitores (6,57%) votaram em branco e 1.753 mafrenses (5,36%) anularam seus votos.

Em Rio Negro

Dos 23.127 (mil) eleitores aptos a votar, 18.046 (mil) compareceram as urnas (81,07%) e 5.111 (mil) rionegrenses disseram NÃO as urnas (22,07%), não foram votar.

Para prefeito, 18.046 (mil) rionegrenses votaram, destes: apenas (81,02%) 14.620 eleitores votaram, os demais (4,45%) 803 eleitores votaram em branco, 915 votantes (5,07%) anularam o voto (5,07%).

Para vereador, houveram mais votos úteis, onde (91,41%) 16.496 (mil) rionegrenses votaram nos candidatos a vereador, porém, 866 (4,48%) eleitores votaram em branco e 637 (3,53%) dos rionegrenses anularam o voto

Eleitores optaram pela renovação na política em Mafra

Os resultados das eleições em Riomafra surpreenderam você eleitor??? Pelo jeito poucos esperavam que em Mafra dois desconhecidos candidatos que até então não disputaram nenhum pleito e totalmente fora do círculo da política iriam desbancar os até então favoritos a cobiçada “cadeira maldita” do executivo mafrense…

Poucos acreditavam que os “estreantes” Celso Strobel e Emerson Maas iriam disputar voto a voto até o último instante a tão cobiçada cadeira de prefeito de Mafra, e com uma diferença de apenas 524 votos.

Mesmo que o atual prefeito e sua equipe resolveram apoiar Emerson Maas nas últimas semanas de campanha e realmente mostrou ser decisivo tal apoio em favor de Maas não conseguiria barrar a vitória do Candidato Celso que com suas “próprias forças” iria ser o vencedor do pleito. Se não fosse um, seria o outro, desta forma a mudança no poder em Mafra iria acontecer.

Parece que o eleitor mafrense está realmente cada vez mais politizado e realmente quis a mudança e demonstrou isto nas urnas, tanto para prefeito como para o legislativo, onde apenas dois vereadores se reelegeram. Muitos dizem que só se reelegeram porquê realmente tem um reduto eleitoral muito forte, senão o legislativo mafrense também poderia ter 100% de renovação.

Só nos resta parabenizar os eleitores mafrenses que realmente podem estar querendo o fim de uma velha política em Mafra e dar chances para novas lideranças começarem a comandar a política mafrense.

O mesmo não aconteceu em Rio Negro, até porquê apenas um candidato estranho ao “ninho da velha política rionegrense” resolveu mostrar sua cara, mas pelo jeito ainda o eleitor rionegrense ainda não quer trocar a velha política por uma nova política, mesmo que isto tenha sérias consequências, como o atraso no desenvolvimento que o município vem presenciando há décadas.

O eleitor rionegrense nunca disse um SIM tão forte nas urnas para continuidade da mesma política e do mesmo grupo no poder como nestas eleições. Os três candidatos embora dissidentes têm origem do mesmo grupo formado há décadas atrás e foram os três primeiros colocados.

E a continuidade da atual administração se mostrou esmagadoramente ser a vontade da imensa maioria dos rionegrenses realmente desejam.

Mafra renovou sua Câmara de Vereadores para os próximos quatro anos

Os eleitores de Mafra realizaram uma renovação também na Câmara de Vereadores, elegendo 11 novos vereadores dos atuais 13, que estavam durante os últimos quatros anos, demonstrando seu descontentamento.

Dos atuais 13 vereadores somente dois conseguiram a reeleição, Bello pelo partido da Solidariedade e Vande da Farmácia do PSL.

A lista indica que os partidos que mais conquistaram cadeiras na Câmara de Mafra foram o PODEMOS, com três vereadores eleitos, e o P, com dois representantes.