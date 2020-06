Empreendedores de Rio Negro contam com linha de crédito do Paraná Recupera

Através da Fomento Paraná, o Governo do Estado lançou uma linha de crédito para auxiliar Microempreendedores Individuais (MEI) e Autônomos neste período de enfrentamento a pandemia do coronavírus. São linhas de crédito acessíveis, com juros baixos para que os empreendedores possam arcar com despesas fixas e pagamentos de funcionários durante esse período.

A prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Indústria e Comércio, está auxiliando os empreendedores na busca por esses recursos. Desde o início do programa são cerca de R$ 100 mil intermediados pela Secretaria e 18 microempresas atendidas. Ao todo já foram concedidos R$ 49 mil, R$ 22 mil já autorizados e R$ 25 mil estão em análise. Além disso, ainda constam pedidos realizados exclusivamente pela plataforma online.

Para conseguir o crédito é dispensado aval e garantia, as tarifas são isentas, taxas de juros a 0,41% a.m, carência de 12 meses e pagamento em 24 meses, com prazo total de 36 meses. Os valores para empréstimo vão de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil.

Para mais informações acesse o site da Fomento Paraná: www.fomento.pr.gov.br/Pagina/Parana-Recupera-Solicite-seu-Credito

O atendimento presencial é realizado na prefeitura de Rio Negro. Se preferir ligue: 3642-3280, ramal 443.