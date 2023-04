Empreendedorismo é fortalecido em Rio Negro com diversos eventos

Através do Espaço Empreender, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Rio Negro realizou importantes ações gratuitas com foco no fortalecimento do empreendedorismo no município.

Mais de 130 pessoas participaram das ações realizadas na última semana através do Programa Capacita Rio Negro com a importante parceria com o Sebrae. Todas foram capacitadas com os programas continuados da Prefeitura de Rio Negro que visam a qualificação profissional, atualização de informações em todos os setores da economia e a valorização das startups do município.

Nos dias 17 e 19 foi realizada no SESC Rio Negro a oficina “Planejamento e Gestão” com o tema “Seja a Protagonista do Seu Futuro!”, ministrada por Carmen Ravedutti. O evento formou mulheres empreendedoras com práticas de planejamento e gestão para seu negócio.

A oficina teve a iniciativa do ingresso social. Foi solicitada como ingresso a doação de um pacote de absorventes, que será destinado a entidades que atendem mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social.

Na noite do dia 18 foi realizada a palestra de qualificação profissional “Venda Mais”. O objetivo foi preparar os empreendedores e colaboradores do setor comercial de varejo estabelecidos no município de Rio Negro para as vendas do dia das mães.

Durante o encontro os participantes puderam aprimorar seus conhecimentos em estratégias de vendas, atendimento ao cliente, visual da loja, vitrinismo e marketing digital.

No dia 19 foi realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral o Talk Indústria Conectada – Da prospecção até a venda – A arte de encantar o cliente. O evento teve a presença de Marcos Uda, especialista em gestão de vendas e gestão comercial, além de ser experiente em conectar pessoas e empresas para gerar negócios.

Participaram do talk: William Mazur, secretário de indústria e comércio de Rio Negro, representando o Poder Público, Antonio Carlos Tiburski, representando a classe empresarial, Simone Parnes, gerente comercial do Sistema FIEP, e Augusto Machado, do setor industrial do Sebrae na região. Durante o evento também foram apresentadas três startups.

Este Talk Indústria Conectada também teve a iniciativa do ingresso social: 1 litro de leite longa vida que será destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC).

ESPAÇO EMPREENDER

Desde o ano passado os empreendedores de Rio Negro contam com um espaço especializado para lhes atender: o Espaço Empreender. O local dispõe de serviços, orientações e encaminhamentos para todos aqueles que estão criando o próprio negócio ou para quem já trabalha nos mais variados segmentos.

O espaço é uma ação da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Indústria e Comércio com o importante apoio do Sebrae. O Espaço Empreender também oferece acesso a programas de microcrédito com juros reduzidos e condições especiais de contratação, através do Fomento Paraná.

Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Telefone e WhatsApp: (47) 3642-7713

E-mail: espacoempreenderrn@gmail.com

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.