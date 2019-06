Empresários rionegrenses debatem excelência no atendimento no em evento do Sebrae

Quatorze empresários rionegrenses representantes da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) participaram do Seminário Desafios do Crescimento, promovido pelo Sebrae PR na cidade de Curitiba, nesta quinta-feira (13). A ACIRN, em parceria com o Sebrae oportunizou aos seus associados a participação gratuita no Summit, e foi representada pelos empreendedores das empresas Akideixan, Belmiro Witt, Canal C, Celmotos, Correia equipamentos, Lettra Comunicação, Prosit e Uninter.

O evento, organizado sob a temática “Como entender e encantar seus clientes” trouxe aos participantes debates sobre técnicas para a excelência no atendimento e aspectos capazes de fixar a marca empresarial na memória afetiva do consumidor.

O Seminário contou com a presença da especialista em Marketing certificada pelo Disney Institute, Jacqueline Ferreira Gomes, que tratou do tema “Conceitos Disney para Excelência em atendimento e Serviços”. Fundamentada no estudo de caso do atendimento da maior empresa de entretenimento do mundo, ela demonstrou a importância de se entender e atender os desejos e expectativas do cliente em cada detalhe, gerando o encantamento do consumidor. Na sequência, o palestrante especialista em Marketing Digital pela ESPM e Neuromarketing pela Universidade de Buenos Aires, Fernando Kimura, abordou a temática “Marketing do Futuro”. A abordagem proposta por Kimura utiliza estudos e pesquisas em neuromarketing para entender aspectos capazes de criar engajamento emocional do cliente perante a marca.

O evento oportunizou ainda aos empreendedores a participação em uma Rodada de Negócios, ocasião em que puderam trocar experiências com outros 275 empresários participantes do evento.