Empresas de aplicativos de transporte de passageiros recebem alvará em Rio Negro

Atendendo a Lei Municipal nº 3.230/2022, a Secretaria da Fazenda de Rio Negro realizou no início deste mês o cadastramento de provedores de rede de compartilhamento (aplicativos de transporte privado individual) para a concessão de alvará de funcionamento no município.

Após o cadastro realizado através do portal da Prefeitura, todos os documentos das empresas foram devidamente analisados. Ao todo seis empresas foram inscritas e receberam na tarde desta sexta-feira o alvará de licença para a operação no município de Rio Negro. As plataformas que receberam o alvará são:

Ellas

Fox Km

Gold Driver

Mobili Drive

Nova Mobilidade Urbana

Urbano Norte

As plataformas são as responsáveis pelo cadastramento dos motoristas de transporte individual de passageiros que utilizam os aplicativos para a prestação do serviço. Posteriormente os dados são repassados à Prefeitura.

Para que o profissional esteja regularizado e em conformidade com a legislação vigente, é necessário que haja o cadastro do carro e do motorista na Prefeitura. Após passar pelo processo de vistoria, o veículo apto receberá um selo de comunicação visual, cores e símbolos padronizados pela Prefeitura referente ao ano de 2023, que ficará colado no veículo de maneira visível tanto aos passageiros, quanto aos agentes de fiscalização.

SEGURANÇA

A orientação é que a população verifique se o veículo utilizado para o serviço possui o selo no para-brisa. Desta forma, o serviço utilizado é legalizado, proporcionando maior conforto e segurança ao usuário.

A Lei Municipal nº 3.230/2022 tem como objetivo regulamentar a prestação de serviço de transporte remunerado privado de passageiros previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação no Município de Rio Negro, assegurando a isonomia, a livre concorrência e transparência de serviços de compartilhamento de veículos, de forma a garantir segurança e confiabilidade, conforme as diretrizes da Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

De acordo com o Artigo 22, a exploração da atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos na referida lei caracterizará transporte ilegal de passageiros ou concorrência desleal, conforme Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 e Lei Federal nº 13.640, de 26 de março de 2018.