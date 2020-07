Empresas que empregarem trabalhadores acima de 60 anos poderão incentivos em Rio Negro

Já existe o projeto de lei neste sentido tramitando no Senado desde 2017

Compartilhar no Facebook

O número de idosos no Brasil ultrapassa os 23 milhões. Dados do IBGE estimam que em 2060 cerca de 25% da população terá mais de 65 anos. Diante desse cenário, surge uma preocupação em relação à terceira idade e o mercado de trabalho. Como fica a contratação de idosos?

Com a expectativa de vida aumentando, muitos idosos desejam manter em alta sua saúde mental e física por meio do trabalho, seguindo no mercado mesmo após a aposentadoria.

Dessa forma, as empresas enxergaram uma oportunidade para desenvolver programas para a contratação de idosos.

Os vereadores de Rio Negro estão sugerindo que a Prefeitura elabore e encaminhe para a Câmara uma lei de incentivo a contratação de trabalhadores com idade acima de 60 anos, criando desta forma uma legislação que auxiliará de forma eficiente a manutenção e o acesso de idosos ao mercado de trabalho.

A ideia dos parlamentares é que as empresas que tiverem trabalhadores com 60 anos ou mais, dentro de um percentual mínimo fixado, tenham desconto ou isenção em impostos como IPTU e taxas como a da coleta de lixo.

Como justificativa para o projeto de lei os vereadores apontam o Estatuto do Idoso que prevê que o Poder Público poderá criar e estimular programas para estimulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.

Os vereadores trazem ainda dados do IBGE, onde segundo o instituo de pesquisa, trabalhadores com mais de 60 anos tem dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

JÁ EXISTE O PROJETO DE LEI NO SENADO

E para potencializar essa prática referente a criação de programas para a contratação de idosos há também o incentivo da legislação brasileira.

Como, por exemplo, o projeto de lei do Senado (PLS) 154/2017 que estabelece vantagens a empresas que empregam pessoas da terceira idade como a dedução sobre o lucro líquido da base de cálculo da contribuição social.

Mas quais as principais vantagens de criar programas para contratação de idosos e o que as empresas vêm fazendo a respeito disso atualmente? Vamos destacar os benefícios de possuir pessoas experientes no quadro de funcionários.

VANTAGENS DE CONTRATAR UM PROFISSIONAL NA TERCEIRA IDADE

Um estudo da FGV com a PWC mostrou que até 2040, 57% dos brasileiros ativos estarão com 45 anos ou mais. O número de trabalhadores acima de 60 anos inclusive ultrapassou os sete milhões, segundo pesquisa do Pnad/IBGE.

Um número expressivo e que é o reflexo de uma aposta das empresas por programas para contratação de idosos. Destacamos abaixo os principais benefícios de investir em profissionais da terceira idade.

– maior responsabilidade;

Рdemonstram confian̤a;

Рexercem o trabalho com grande dedica̤̣o;

Рpossuem uma grande experi̻ncia profissional;

Рdisp̵em de grande maturidade emocional.