Enfermeiros realizam protestos por piso salarial e limite de carga horária em Rio Negro

Está em discussão no Senado Federal dois projetos de leis que tratam do piso salarial e do limite de carga horária dos enfermeiros. O PL 2564/2020 de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) se aprovado vai determinar um piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem, um luta antiga da categoria.

Já o PL 2295/2000 de autoria do senador Lucio Alcântara (PSDB-CE) limita a carga horária de trabalho para 30 horas semanais, outra luta antiga dos enfermeiros. Hoje não existe um limite à jornada de trabalho para a categoria que reclama de abusos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em Rio Negro enfermeiros e técnicos de enfermagem se reuniram na quinta-feira (13) na quadra do Clube Ginástica onde realizaram uma manifestação de apoio aos projetos de leis. O objetivo é pressionar os senadores a aprovarem os projetos.

Durante a manifestação os profissionais da saúde comemoraram o Dia Internacional da Enfermagem, comemorado em 12 de maio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -