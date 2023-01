Entenda a importância do Censo do IBGE para o desenvolvimento de Rio Negro

A cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza o Censo Demográfico, que é uma pesquisa que analisa a densidade e o perfil populacional, caracterizando uma importante fonte de informações sobre as condições de vida da população na área urbana e rural. Nas pesquisas são verificadas características sobre os moradores e seus domicílios.

Em Rio Negro, aproximadamente 30 recenseadores do Censo 2022 estiveram em campo visitando domicílios e estabelecimentos. A coleta foi prorrogada e tem previsão de término em março deste ano. Aproximadamente 240 locais de Rio Negro ainda não participaram da pesquisa. A participação de todos é de grande importância.

Na tarde desta quarta-feira, o prefeito James Karson Valério recebeu em seu gabinete os representantes do IBGE que enalteceram a importância do Censo para o desenvolvimento do município.

IMPORTÂNCIA

É a partir dos dados do Censo que o governo federal distribui os recursos dos Fundos de Participação de Estados e Municípios, que é extremamente importante para o desenvolvimento do município. Além disso, os resultados da pesquisa ajudam políticas públicas como:

Transferências e recursos para a administração de programas sociais.

Funcionamento do Bolsa Família.

Identificação de áreas de investimento prioritário em saúde, educação, habitação, transportes, energia, programas de assistência a crianças, jovens e idosos.

Identificação da localização adequada para moradias populares.

Mapeamento das crianças que não estão matriculadas nas escolas.

Detalhamento da população em risco para campanhas de vacinação.

Definição do número de deputados federais e estaduais e de vereadores.

A partir dos dados do Censo uma empresa pode decidir onde vai abrir uma loja ou instalar uma fábrica, conforme o número de pessoas, suas idades e níveis de renda da população local. Ter ou não um Censo atualizado influencia a decisão de investidores de trazer ou não seus recursos para cá.

COMO PARTICIPAR

Caso não esteja em casa quando um recenseador tentar contato, ele deixará uma folha de recado para que o cidadão entre em contato e agende o melhor horário para recebê-lo. Ou então, se ninguém do domicílio respondeu, basta entrar em contato através dos números do IBGE (WhatsApp) para participar:

41 99811-1493 (Simone)

41 9 9811-0827 (Luís)

SIGILO TOTAL

Todas as respostas são confidenciais e o sigilo é garantido por lei. O IBGE só divulga informações para fins estatísticos, sem a identificação do informante.

O IBGE esclarece que o fato de não responder ao Censo 2022 não implica o bloqueio bancário de aposentadorias ou cancelamento de prova de vida de segurados do INSS. Da mesma forma, não há nenhuma relação entre responder ou não ao Censo e receber ou não o Bolsa Família ou qualquer outro programa de benefícios. As respostas fornecidas ao questionário do Censo não têm relação com o direito ou não de estar em programas de benefícios.

Colabore com o Censo 2022. Receba bem o recenseador e responda ao questionário. Saiba mais em censo2022.ibge.gov.br