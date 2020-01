Entidade alerta pais sobre o que as escolas não podem exigir como material escolar

Com a proximidade dos inícios das aulas a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina – OAB/SC divulgou em seu site uma alerta aos pais sobre o que as escolas públicas e particulares não podem exigir como material escolar.

Segundo a Comissão do Consumidor da OAB/SC entre os itens que não podem ser exigidos estão os materiais de uso coletivo. A Comissão aponta ainda que materiais utilizados pelos professores em sala de aula também não podem ser exigidos aos alunos, assim como produtos de higiene e limpeza.

A OAB/SC ainda chama atenção para os preços dos materiais escolares e diz que os estabelecimentos podem ser penalizados com multa pelo Procon se os valores dos materiais subirem sem motivo nesta época do ano. “A elevação do preço sem justa causa é uma prática abusiva vedada pelo Artigo 39, X do CDC.”, destaca a Ordem dos Advogados.

O QUE NÃO PODE SER EXIGIDO PELAS ESCOLAS:

– Material de uso coletivo;

– Material de limpeza;

– Material de uso administrativo;

– Material com marca específica;

– Loja exclusiva para produtos.

DICAS NA HORA DA COMPRA:

– Reaproveitar o que puder;

– Analisar se é necessário comprar todo o material constante na lista;

РComparar pre̤os;

РSeguir a lista de material (se ṇo houver abusos);

– Comprar em conjunto com outros pais;

– Pagar à vista e solicitar desconto;

РFicar atento a eventuais exig̻ncias abusivas.