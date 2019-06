Entidades se unem pela melhoria da segurança pública de Rio Negro e região

Em novembro de 2018 o pelotão de Polícia de Rio Negro tornou-se a 2ª Companhia de Polícia Militar, abrangendo as cidades de Rio Negro, Campo do Tenente, Piên e Quitandinha, o que possibilita um aumento no efetivo e na estrutura para melhor atender a população.

Estiveram reunidos na última terça-feira, 4 de junho, na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Francisco Buhrer com representantes de entidades, conselhos de segurança, prefeitos e vereadores das cidades que são atendidas pela 2ª CIA de Polícia Militar de Rio Negro. Na pauta, as lideranças discutiram o encaminhamento das demandas para a melhoria da segurança pública, como o aumento do efetivo na companhia. O deputado ficou sensibilizado com as reivindicações, oferecendo todas as colaborações necessárias para a efetivação de melhorias da segurança e comprometeu-se em se reunir com a Secretaria de Segurança Pública e o comando da Polícia Militar do Paraná o mais breve possível.

A demanda pela melhoria na segurança pública na região é constante, tanto por parte do poder público como da sociedade. Em novembro de 2018 o pelotão de Polícia de Rio Negro tornou-se a 2ª Companhia de Polícia Militar, abrangendo as cidades de Rio Negro, Campo do Tenente, Piên e Quitandinha, o que possibilita um aumento no efetivo e na estrutura para melhor atender a população. Agora a mobilização emergencial é para o aumento no número de policiais para proporcionar mais segurança para a população.

De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual, municipal e a sociedade. Por isso a importância da participação de todos na busca da melhoria na segurança pública.

Para o Presidente da Associação Comercial e Industrial da Rio Negro ACIRN, Geovane de Lima, a segurança pública é tema em todas as reuniões da entidade, que está engajada na busca por melhorias que com certeza irão impactar de forma positiva na região.

Para o prefeito de Campo do Tenente, Jorge Quege, os investimentos em segurança pública devem ser constantes e a participação da sociedade e dos conselhos locais é fundamental para uma estratégia de segurança eficiente.

Segundo o deputado, a segurança pública é muito importante nos municípios da região, em especial Rio Negro, Piên, Quitandinha e Campo do Tenente. Desta forma, é de suma importância o diálogo com lideranças das regiões para debater assuntos relacionados a este setor, melhorando a segurança destas cidades, levando mais tranquilidade a todos.

Estiveram presentes o presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN), Geovane de Lima, o vice-presidente da ACIRN William Mazur, o representante do CONSEG, Pedro Júnior Junkowski, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Lourival de Sá Ribas Junior, o prefeito municipal de Campo do Tenente, Jorge Quege, o prefeito municipal de Piên, João Osmar Mendes, o presidente da Câmara Municipal do Piên, Eduardo Pires Ferreira e o presidente da ACIPIEN, Wilson Luiz.