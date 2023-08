Equipe da Educação de Rio Negro participa de importante reunião em Curitiba

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira (07), a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro, liderada pelo prefeito James Karson Valério, esteve presente em Curitiba para uma reunião com o Deputado Estadual Thiago Bührer e presença do Secretário de Estado da Educação do Paraná Roni Miranda Vieira.

O encontro aconteceu a fim de tratar de assuntos referentes ao transporte escolar no município e Atendimento Educacional Especializado (AEE), o qual Rio Negro é pioneiro na região na área da Educação Infantil.