Equipe da SMEL-RN participou da Super Copa Masculina de Voleibol em Canoinhas

No último final de semana (dias 18 e 19), a equipe de Voleibol Masculino Adulta da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro (SMEL-RN) esteve participando no município de Canoinhas da edição 2023 da Super Copa Masculina de Voleibol.

A competição contou com a participação de sete equipes, onde foram divididas em dois grupos, com as duas melhores de cada grupo avançando para a fase semifinal.

Fase de classificação

SMEL-RN 00×02 Centauro (SBS)

SMEL-RN 02×01 União Vôlei (União da Vitória)

Semifinal

SMEL-RN 00×02 5º Squadra (Jaraguá do Sul)

Decisão do 3º lugar

SMEL-RN 02×00 Canoinhas

Classificação final

1º 5º Squadra (Jaraguá do Sul)

2º Centauro (SBS)

3º SMEL-RN

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro parabeniza a todos os seus atletas pela conquista da medalha de bronze em mais esta competição.