Equipe de Rio Negro se destaca no Circuito de Corrida Curitiba dos Imigrantes

A equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro (SMEL-RN) participou neste domingo (28) do Circuito de Corridas de Curitiba – Etapa entre Parques, que nesta edição contou com a participação de mais de quatro mil atletas.

A prova teve sua largada às 6h, saindo do Museu do Olho, passando pelo Bosque João Paulo II, Parque São Lourenço, Opera de Arame, Pedreira Paulo Leminski, Parque Tangua, Bosque do Alemão, Parque Tingui, com chegada no Parque Barigui, totalizando 20 km de belas paisagens, em um percurso desafiador, principalmente pelas várias subidas no decorrer da prova.

A SMEL-RN esteve representada por 18 atletas, sendo um quarteto e 14 atletas participando no solo, conseguindo colocar três atletas no top 10 e 11 atletas no top 100.

Confira abaixo a classificação de cada atleta e o tempo realizado na prova. Houve somente premiação no geral, não havendo classificação por categoria.

MASCULINO

2° Bruno Moro – 1h16m30s

6° Edson Devoiaski – 1h18m50s

16° Raliton P. Soares – 1h23m41s

29° Arivaldo Briana “Brinco” – 1h25m22s

47° Gilson R. Rodrigues – 1h27m35s

51° João H. Barros – 1h27m43s

56° Jaison F. Lima – 1h28m38s

60° Lucas de Oliveira – 1h28m47s

80° Julio Enio R. Rocha – 1h32m47s

95° Everson de Castro “Magrinho” – 1h34m52s

127° Gabriel Domingues – 1h37m55s

184° Gabriel Grein – 1h44m26s

185° Jefferson R. Bastos – 1h44m27s

FEMININO

5° Marise Fuchs R. Bastos – 1h38m16s

QUARTETO

19° Geral – 1h39m32s: Joelcio Domingues, Cleyton Gabardo, Robert Cardoso, Lúcio Serafini

A SMEL-RN agradece a todos os seus atletas, que mais uma vez representaram dignamente o município de Rio Negro.

CIRCUITO DE CORRIDAS

Neste ano estão sendo realizadas cinco etapas do Circuito de Corridas de Rua de Curitiba, sendo que quatro etapas possuem provas de 10 km contando pontos para o circuito, 5 km de participação sem pontuação e a prova Entre Parques com distâncias e categorias diferenciadas contando com pontuação diferenciada para o circuito, existindo ainda a possibilidade de outras provas com outras distancias em caráter participativo.

A participação na corrida festiva Entre Parques, independente de categoria ou classificação, garantiu ao atleta 100 pontos na somatória dos pontos do Circuito de Corridas de Rua de Curitiba.

Datas das etapas:

1ª etapa: 17 de abril

2ª etapa: 29 de maio

Etapa entre Parques: 28 de agosto

3ª etapa: 13 de novembro

4ª etapa: 18 de dezembro

O Circuito de Corridas Curitiba dos Imigrantes homenageia os povos que vieram de outros países e ajudaram a construir a história da capital.

2ª ETAPA

No dia 29 de maio a equipe de atletismo participou da 2ª Etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba. Esta etapa contou com a participação de mais de cinco mil atletas, divididos nas provas de 5 km e 10 km no masculino e feminino. A prova aconteceu na Praça Afonso Botelho, com a largada e a chegada em frente ao Estádio Arena da Baixada, do Clube Atlético Paranaense.

Na ocasião a SMEL-RN foi representada por 21 atletas. Todos participaram da prova de 10 km. Ao todo foram quatro pódios (Marise Fuchs, Gabriella V. Morata, Bruno Moro e Lucas Oliveira). Quatro atletas ficaram entre os 25 melhores na classificação geral, 12 atletas entre os 100 melhores na classificação geral e oito atletas ficaram entre os 10 melhores em suas respectivas categorias, sendo seis atletas entre os cinco melhores, o que garantiu a estes o direito de largar no Pelotão de Elite da próxima etapa.

O circuito confere uma prova de alto nível, em um percurso de 10,2 km, com altimetria de média para alta, reunindo vários dos melhores atletas da região metropolitana de Curitiba. No naipe masculino, 61 atletas realizaram a prova abaixo dos 40 minutos. No feminino, 42 atletas terminaram a prova abaixo dos 50 minutos.

1ª ETAPA

A 1ª Etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba, realizada em 17 de abril deste ano, teve a participação de 14 atletas rio-negrenses. A etapa, que aconteceu no Bosque do Trabalhador em Curitiba, contou com a presença de mais de cinco mil atletas, divididos nas provas de 5 km e 10 km nos naipes masculino e feminino.

A equipe de Rio Negro contou com todos os atletas participando da prova de 10 km, que conquistaram com garra o percurso completo e também colocações importantes, sendo elas dois pódios (Bruno Moro e Marise Fuchs), três atletas entre os 25 melhores na classificação geral, nove entre os 100 melhores na classificação geral e oito atletas ficaram entre os 10 melhores em suas respectivas categorias.