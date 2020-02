Equipe de robótica do Colégio Sesi/Senai de Rio Negro conquista vaga para a etapa nacional do Torneio de Robótica

Com a conquista a equipe se classificou para etapa nacional do torneio que vai ser realizada em São Paulo/SP

Na última semana, nos dias 13 (quinta-feira) e 14 (sexta-feira), a equipe The Gears do Colégio Sesi/Senai de Rio Negro conquistou o 1º lugar na categoria “Inspiração” e o 5º lugar na classificação geral da etapa estadual do Torneio de Robótica FLL (First Lego League) na cidade de Curitiba.

Com a conquista a equipe se classificou para etapa nacional do torneio que vai ser realizada em São Paulo/SP.

No dia 15 (sábado), ainda na capital paranaense, foi realizada a Etapa da FTC (First Tech Challenge), torneio de robótica que mistura, ciência, tecnologia, engenharia e matemática em desafios de tirar o fôlego. A equipe Gears-Tet ficou em 2º lugar e também conquistou uma das cinco vagas para participar do Festival de Robótica em São Paulo.

As duas equipes são coordenadas pelo professor Júlio Nestor Martins. Nos próximos dias elas irão intensificar o treinamento para a participação no maior evento de robôs do Brasil em busca de uma das vagas para etapa internacional.

No ano passado a equipe The Gears, participou pela terceira vez consecutiva da etapa nacional do torneio de robótica da First Lego League (FLL) na cidade do Rio de Janeiro.

FIRST LEGO LEAGUE (FLL)

A FLL foi criada pela Fundação First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) com a ajuda do Lego Group com a finalidade divulgar o conceito da FIRST, de inspirar e celebrar a ciência e a tecnologia entre os jovens, utilizando contextos do mundo real. A cada ano o programa baseia-se num tema diferente, relacionado com as ciências e a comunidade internacional.

A prova de robótica envolve utilizar princípios de engenharia para criar e programar um robô que terá que cumprir várias tarefas e soluções ligadas ao tema selecionado para o ano.