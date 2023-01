Equipe de TV realiza gravação sobre o centenário do seminário de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira foram realizadas em Rio Negro gravações sobre o centenário do prédio do antigo seminário de Rio Negro, que atualmente abriga a Prefeitura Municipal e o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. No dia 03 de fevereiro deste ano o histórico prédio completará 100 anos desde a sua inauguração.

A equipe de reportagem foi recepcionada pela secretária de Cultura e Turismo de Rio Negro, Jussara Heide, e pela turismóloga Larissa Grein Becker. As gravações serão exibidas nos programas Meu Brasil e Descobrindo o Paraná, na TV Evangelizar e TV Paraná Turismo, ainda sem data definida.

Será possível assistir a reportagem pelo Youtube:

TV Evangelizar: https://www.youtube.com/@TVEvangelizarOficial

TV Paraná Turismo: https://www.youtube.com/@TVTourParana