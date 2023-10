Equipes garantem o retorno seguro das famílias às suas casas em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Equipes da Defesa Civil de Rio Negro, da assistência social, saúde e vigilância sanitária, além de engenheiros da Secretaria de Obras, estão acompanhando as famílias que já estão retornando para suas casas após a diminuição do nível dos rios.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Análises estruturais serão realizadas para garantir que as casas que foram atingidas pelas enchentes estão seguras para os moradores. Além disso, em Rio Negro a Defesa Civil está distribuindo kits de limpeza para as famílias que já estão retornando para as suas casas. O processo de limpeza e desinfecção dos locais é fundamental na prevenção de doenças como a leptospirose.