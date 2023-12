Escola Ana Zornig realizou a 1ª Mostra de Robótica

Nesta quarta-feira a Escola Municipal Ana Zornig realizou a sua 1ª Mostra de Robótica das turmas do Pré II. Pais dos alunos, autoridades e convidados puderam conferir os belíssimos trabalhos desenvolvidos pelos alunos dentro do projeto Robótica na Escola, que foi lançado em maio deste ano pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação.

Entre os trabalhos apresentados pelos alunos estavam as construções de lego com roda gigante e braço robótico, circuito com papel alumínio, elevador de caixas de papelão, circuito com massinha condutiva, projetor com rolinho de papel, Plataforma Code.Org, circuito com disco de Newton, entre outros que encantaram e impressionaram a todos os presentes com tamanha criatividade e uso da tecnologia aplicada em sala de aula.

PROJETO PREMIADO

O projeto Robótica na Escola é pioneiro no Paraná e recentemente foi premiado por se destacar como um importante recurso para o processo de aprendizagem dos estudantes e na formação continuada dos professores.

A Prefeitura vem investindo em tecnologias diversas voltadas para a educação com o objetivo de ampliar a qualidade do ensino e inovar constantemente. Durante o seu discurso, o prefeito James Karson Valério ressaltou que o projeto Robótica na Escola terá continuidade no próximo ano, expandindo para mais escolas.

O prefeito também destacou a importância da prática da tecnologia e do empreendedorismo logo na infância, já que o projeto é praticado por alunos de cinco anos, e deu a boa notícia: em 2024 haverá a Educação Empreendedora em todas as escolas municipais do município. “Nossos alunos, todos com educação empreendedora e com robótica, são de uma geração que vai transformar Rio Negro”, disse o prefeito.

A secretária municipal de educação, Jussara do Rocio Heide, também enfatizou a importância do projeto e a parceria com o SESI. Parabenizou também a diretora da escola Ana Zornig, Alessandra Maria Pasdiora, e toda a equipe pedagógica que colocou em prática o projeto.

Em maio o município passou a ofertar as aulas de robótica na Escola Municipal Ana Zornig (por ser uma escola de período integral) em três pré-escolas da unidade, numa parceria com o Serviço Social da Indústria de Rio Negro (SESI), que possui expertise e histórico positivo em Robótica Educacional, sendo ganhador de diversos prêmios em torneios brasileiros de robótica.

SAIBA MAIS

A introdução e desenvolvimento de projetos educacionais com o uso de determinadas tecnologias no processo de mediação da aprendizagem pode contemplar o desenvolvimento de dinâmicas mais lúdicas, auxiliar na demonstração e melhor compreensão de conceitos, estimular o trabalho em equipe e, portanto, a participação e colaboração entre os sujeitos do processo.

Além de atrair a atenção e o interesse dos alunos para o tema da tecnologia e para o conteúdo ensinado, a robótica funciona como ferramenta educativa, visto que, dentre seus inúmeros benefícios, melhora o desenvolvimento cognitivo dos alunos e o processo de aquisição dos conhecimentos aprendidos em sala.