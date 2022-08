Escola José de Lima recebe a visita dos coordenadores do projeto Verde é Vida

Compartilhar no Facebook

A Escola Rural Municipal José de Lima recebeu na última quinta-feira (4) a visita dos coordenadores do Verde é Vida, que repassaram informações importantes aos professores e ao Grupo Ambiental Pegada Verde. Esteve presente o Coordenador Operacional do projeto, Márcio Guimarães, bem como o Coordenador Regional, Henrique Felczak.

As alunas Maria Eduarda Alves e Nicolle Dallabonna receberam dos coordenadores o certificado pela participação na 12ª Mostra Científica Verde é Vida, que foi realizada no mês de março em Rio Pardo- RS. A mostra reúne alunos, pesquisadores e professores orientadores de forma a apresentar trabalhos de pesquisa e iniciação científica, conforme o método científico em vigor no Brasil.

A diretora Gisela Cunha também recebeu um certificado por sua contribuição no Fórum Sul-Brasileiro de Educação Rural, realizado durante a 20ª Expoagro Afubra. O evento gerou momentos importantes de aprendizagem e troca de experiências.

ESCOLA JOSÉ DE LIMA

A Escola Rural Municipal José de Lima está situada na localidade da Roseira, em Rio Negro. Iniciou suas atividades em 1972 com o nome “Dr. Henrique Stencil”. No ano de 1974 a escola foi denominada com o mesmo nome da comunidade Alto das Palmeiras. Foi a partir 16 de janeiro 1995, através da Resolução 10/95, tendo em vista o disposto nas Deliberações nº 051/82 e 030/80 do Conselho Estadual de Educação, que a denominação foi alterada de Escola Rural Municipal de Alto das Palmeiras para Escola Rural Municipal José de Lima – Educação Infantil e Ensino Fundamental.

A origem do nome da escola representou uma homenagem ao senhor “José de Lima”, que foi o doador do terreno onde a escola foi construída. No decorrer dos anos a instituição foi ampliada em seus aspectos administrativos, pedagógicos e espaço físico.

VERDE É VIDA

Em 1981 a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) assinou o convênio com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e começou a desenvolver atividades de educação ambiental com palestras e doação de mudas.

Essas ações de cunho ambiental deram origem ao Projeto Verde é Vida, criado em 1991. Tem como objetivo desenvolver a educação socioambiental; promover a preservação do meio ambiente; a educação rural, diversificação, sustentabilidade e a valorização dos agricultores.

Para realizar atividades lúdicas, buscando a consciência ambiental através de brincadeiras e recreação, em 1991 o Projeto Verde é Vida criou o seu mascote: o boneco Afubrinha.