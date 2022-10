Escolas da região visitam Rio Negro no mês das crianças

Neste mês de outubro, quando é celebrado o Dia das Crianças, diversas escolas de Rio Negro e da região estão visitando o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Várias atividades são realizadas com os alunos, como piquenique, visita ao museu, caminhada nas trilhas e sessões de cinema.

O Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral – que fica localizado no parque – já teve neste mês diversas sessões de cinema e outras estão agendadas. Somente das escolas de Rio Negro, aproximadamente 400 alunos já assistiram aos filmes infantis que são exibidos e aproximadamente 450 são esperados ainda neste mês.

Escolas do município de Monte Castelo já marcaram presença com aproximadamente 370 alunos em duas sessões. Quitandinha esteve presente com 45 alunos. Escolas de Doutor Pedrinho, Rio Negrinho e Jaraguá do Sul também já compareceram. E alunos de Curitibanos e Indaial também devem visitar o parque ainda neste mês. Devido ao tempo chuvoso, algumas visitas foram canceladas e outras remarcadas para o mês de novembro.

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Contatos para agendamentos:

turismoemrionegro@gmail.com

(47) 3643-7664 ou (47) 3642-3280

(47) 99103-3037 (WhatsApp)

Horário de atendimento: Terça a sexta-feira: das 9h às 17h. Finais de semana e feriados: das 9h às 17h com permanência até às 18h. Entrada gratuita.