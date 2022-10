Escolas municipais de Rio Negro terão aulas de karatê

A atual gestão da Prefeitura de Rio Negro continua inovando. Na manhã desta quarta-feira (19), foram iniciadas na rede municipal de ensino as aulas de karatê. Trata-se de um projeto inovador que atenderá, inicialmente, aproximadamente 700 alunos. A Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro, através de processo licitatório, contratou a Academia de Karatê Sa-Dro-Kay LTDA, do próprio município, para a realização das aulas.

As aulas serão realizadas nas escolas municipais Ana Zornig (15 aulas), Olavo Bilac (10 aulas), Nossa Senhora Aparecida (10 aulas) e Venceslau Muniz (5 aulas), totalizando 40 horas semanais dentro do programa “Rio Negro Integral”.

O projeto receberá constantes aprimoramentos para que mais escolas recebam as aulas. O instrutor é o Sr. Drojildo Ferreira de Lima, que possui 38 anos de experiência na modalidade e já havia atuado como professor de karatê faixa preta na Escola Municipal Ana Zornig, através do Programa Mais Educação, no período de 2014 a 2021.

A abertura do projeto ocorreu na Escola Municipal Olavo Bilac, no bairro São Judas Tadeu. Além do instrutor de karatê, da equipe da secretaria de educação e professores, do prefeito e vice-prefeito de Rio Negro, também esteve presente a atleta Paola Micheli Aparecida Ribeiro da Maia, que já se destaca na modalidade em competições após receber aulas na escola Ana Zornig, e as gêmeas Maria Vitória e Maria Emanuelly Ribeiro da Maria que estão iniciando no esporte e inspiraram os alunos da escola Olavo Bilac.

“O início deste projeto é um momento emocionante na educação de Rio Negro. Vocês terão a oportunidade de se tornarem melhores pessoas. O esporte tem essa função de formar bons cidadãos”, enfatizou o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen.

A inovação na educação de Rio Negro foi ressaltada pelo prefeito James Karson Valério: “A nossa gestão sempre foi pautada pela inovação. Nós precisamos fazer o que é pra fazer bem feito e fazer além do bem feito. Hoje estamos iniciando o que é melhor ainda na escola de Rio Negro. É um projeto que irá gerar um futuro brilhante com bons cidadãos”.

O Karatê é uma antiga arte marcial japonesa que teve o início de sua história no século XVIII na Ilha de Okinawa. A técnica de luta/defesa busca essencialmente a disciplina e o equilíbrio entre o corpo e a mente. As aulas de karatê poderão proporcionar o reconhecimento corporal através da alternância dos golpes, além da lateralidade e noção espacial; construir outras possibilidades de movimentos, reelaborando as práticas já vivenciadas; interagir dentro do ambiente escolar, aprendendo respeitar o colega; aplicar os conhecimentos adquiridos em forma prática com a ajuda de colegas e instrutor.