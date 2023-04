Escolas municipais de Rio Negro terão novo sistema de portaria eletrônica

Compartilhar no Facebook

O aprimoramento na segurança pública é constante em Rio Negro, portanto mais ações estão sendo desenvolvidas para reforçar a segurança nas escolas e centros infantis.

A Prefeitura investiu em novos aparelhos de portaria eletrônica. Com eles será possível identificar e conversar com os visitantes antes de abrir o portão da escola. O aparelho abre até duas fechaduras diferentes e possui proteção antissabotagem. Em caso de curto-circuito, por exemplo, o sistema não abre a fechadura. Isso garante ainda mais segurança e proteção.

Além disso, os novos aparelhos adquiridos pela Prefeitura possuem aviso de portão aberto; um sinal sonoro é emitido nos módulos interno e externo, comunicando que o portão não foi fechado corretamente.

A maioria das escolas municipais de Rio Negro já possui a portaria eletrônica. E atualmente todas possuem câmeras internas que são monitoradas em tempo real pela Central de Videomonitoramento de Rio Negro e pela Polícia Militar. Também possuem o serviço de vigilância do programa Patrulha Patrimonial, que foi criado pela Prefeitura.

MAIS MEDIDAS ADOTADAS

Na tarde desta segunda-feira (10), estiveram reunidos representantes da Polícia Militar, Patrulha Patrimonial, técnica de Segurança do Trabalho e a Secretaria de Educação de Rio Negro para elaborar estratégias de enfrentamento de pânico nas unidades municipais.

Na oportunidade, ficou estabelecida a criação da “Brigada de Proteção Escolar” em cada unidade, composta de membros da equipe gestora, professores e funcionários, os quais passarão por Capacitações em Segurança Escolar oferecido pelo Batalhão de Policiamento Escolar Comunitário do Paraná em parceria com a Secretaria Estadual do Paraná.

Após a capacitação, serão estabelecidos protocolos personalizados indicados pela Polícia Militar e especialistas em cada unidade escolar, contemplando medidas de segurança conforme a planta de cada prédio, buscando alternativas de rotas de fuga, local seguro, bem como outras medidas que visem a proteção dos alunos.

Essa medida é considerada de extrema importância, levando em conta que cada unidade escolar tem suas características, seu projeto arquitetônico, vulnerabilidades, que somente especialistas em segurança podem apontar.

Além disso, serão previstos treinamentos de alunos, professores e funcionários, em simulações específicas de ataques para que todos saibam como agir em situações de emergência.

Estão sendo instalados “Botões do Pânico” em todas as unidades, e interfones nos portões das escolas que ainda não o possuem, bem como rondas ostensivas da patrulha patrimonial intensificadas em nossas creches.

Também, serão tomadas medidas administrativas para evitar a circulação de pessoas , como o impedimento da entrada dos pais nos horários de entrada e saída das aulas. O atendimento na Secretaria deverá ser agendado e a retirada de crianças fora do horário estabelecido deve ser evitada.

Alertamos também para a grande veiculação de fake news, e pedimos que evitem compartilhar mensagens não oficiais.