Escritor e poeta João Batista da Silva lança seu livro “Pedaços” em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A cidade de Rio Negro recebeu no último sábado (02), o escritor e poeta João Batista da Silva, que realizou na cafeteria Coffee Me o lançamento de seu mais novo livro “Pedaços”. Na ocasião, leitores de todas as idades compareceram para garantir um exemplar autografado da obra e também para conhecer os outros livros de Batista.

O escritor destaca o carinho com que a comunidade local recebeu o evento, que teve, inclusive, cobertura jornalística da Rádio Nova Era FM 104.5. Para Batista, foi uma experiência marcante. “Foi de suma importância a contribuição cultural que a obra teve para a região e a receptividade foi muito boa. Conhecer novas pessoas e poder levar a poesia a diferentes lugares faz com que eu me sinta vivo. Motiva e faz muito bem. Meus sinceros agradecimentos a todos os envolvidos”, diz ele.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além de “Pedaços”, Batista lançou também os livros “Lelé maluco não é” e “Lápis em cores”, “Encanto dos bichos” e “Sonhar e pensar é preciso”, além de ter participado em diversas antologias poéticas na Serra Gaúcha. Os leitores que quiserem comprar os livros do escritor podem fazê-lo pela loja on-line da Editora Vírtua (www.editoravirtua.com/loja), além de encontrá-las em algumas livrarias e estabelecimentos comerciais de Caxias do Sul e região.