Espaço Conexão do Sesc Rio Negro abre inscrições para cursos na área de tecnologia

Durante o ano, mais de 40 cursos são oferecidos com preços acessíveis

O Sesc Rio Negro ajuda você a atualizar seus conhecimentos e adquirir novas habilidades com as tecnologias do momento. Em todo o Paraná, mais de 20 mil alunos já foram atendidos pelo Espaço Conexão.

Inscreva-se nos cursos de Informática e Tecnologia do Sesc e fique preparado para conquistar seus sonhos.

O espaço possui laboratório equipado com computadores modernos e lousa interativa para cursos dinâmicos com duração de um mês. Em 10 encontros, os alunos já recebem certificado de participação.

Durante todo o ano, mais de 40 cursos na área de Tecnologia são ofertados para todas as idades com preços acessíveis.

As turmas iniciam sempre na primeira semana de cada mês. Escolha o melhor horário e participe:

– Terças e quintas-feiras – a partir das 8h30 ou a partir das 13h30

– Segundas, quartas e sextas-feiras – a partir das 8h30 ou a partir das 13h30

– Sábados – a partir das 8h30

O investimento para trabalhadores do comércio e seus dependentes é R$ 39,00 (por curso). Para o público em geral, R$ 56,00 (por curso).

Também são oferecidas bolsas de estudos gratuitas para cursos básicos de Informática (recursos do Windows e pacote Office, além do acesso à internet). A idade mínima é 14 anos. Estas bolsas são destinadas à estudantes da rede pública e aos trabalhadores do comércio e dependentes.

E atenção: as turmas já iniciam em abril! Sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h40 às 22h ou às terças e quintas-feiras, das 18h40 às 22h.

Informações e Inscrições: SESC RIO NEGRO – Rua Marçal José Pereira, 110 | Estação Nova | Rio Negro – PR – Tel: (47) 3641-8550| www.sescpr.com.br